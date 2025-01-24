03:20  24 січня
На Рівненщині група підлітків побила 16-річного юнака: за справу взялася поліція
05:39  24 січня
В Одесі рекетири "вибивали" неіснуючий борг з військовослужбовця ЗСУ
00:29  24 січня
Українець "придбав" трьох дітей за 6000 євро для виїзду за кордон
UA | RU
UA | RU
24 січня 2025, 12:11

На Одещині затримали агента РФ, який завербував для шпигунства неповнолітнього хлопця

24 січня 2025, 12:11
Читайте также на русском языке
фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили російського агента з Одеси, який коригував ракетно-дронові удари РФ по південних регіонах України. До шпигунства він залучив неповнолітнього хлопця

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, одним із зловмисників виявився 20-річний мешканець Одещини. Він отримав від російських кураторів завдання на збір геолокацій українських блокпостів, мобільних вогневих груп та зенітно-ракетних комплексів ППО. Зрадник залучив до стеження за військовими об'єктами свого знайомого - 15-річного мешканця міста Вознесенськ на Миколаївщині.

У повідомленні зазначається, що фігуранти пішки обходили місцевість обох південних регіонів і приховано фіксували локації Сил оборони на камери своїх телефонів.

Після розвідувальних вилазок "старший" агент позначав координати потенційних цілей на гугл-картах та месенджером відправляв їх своєму російському куратору.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинів агента - втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.

Чоловікові загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Також тривають процесуальні дії щодо його неповнолітнього спільника.

Нагадаємо, раніше у Житомирі працівники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією попередили терористичний акт, організований російськими спецслужбами. Двох ворожих агентів, які планували підірвати поліцейських в центрі міста, затримали.

СБУ агентурна мережа Одеська область Миколаївська область агент рф коригувальник
В Одесі рекетири "вибивали" неіснуючий борг з військовослужбовця ЗСУ
24 січня 2025, 05:39
СБУ викрила 10 торговців "трофейною" зброєю: серед затриманих є військові
23 січня 2025, 18:26
У Житомирі затримали російських агентів, які планували підірвати поліцейських
23 січня 2025, 13:42
Всі новини »
23 січня 2025
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Днями почався розголос стосовно побиття 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Передувало цьому відео знущань над нею, що було викладене в мережі. На ньому видно, що підлітки штовхають, б'ють та принижуют...
21 січня 2025
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
У своїй інавгураційній промові президент США Дональд Трамп пообіцяв колонізувати Марс, створити збройні сили, яких досі ніхто не бачив, зупинити всі війни і жодного слова не сказав про Україну. Але в ...
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
На Полтавщині зрізали плакат воїна на Алеї Героїв: поліція розшукує вандалів
24 січня 2025, 13:03
Адвокат з Дніпра за $12 тисяч допомагав чоловікам виїжджати за кордон
24 січня 2025, 12:56
Послуги для ухилянтів: СБУ викрила типографії з фейковими документами
24 січня 2025, 12:49
На Житомирщині оголосили підозру жінці, яка знущалася з 10-річного сина
24 січня 2025, 12:43
Викладача столичного університету судитимуть за хабар у $10 тисяч
24 січня 2025, 12:37
У ДТП трагічно загинула відома українська блогерка
24 січня 2025, 12:32
Хотіла допомогти знайомому: на Львівщині прикордонники затримали псевдоподружжя
24 січня 2025, 12:27
На Волині виявили групу озброєних чоловіків. Їх затримали у лісі
24 січня 2025, 11:53
У Києві іноземець "продавав шлюби" з українками заради посвідки
24 січня 2025, 11:41
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Катування 12-річної дівчинки в Білій Церкві: що відомо про резонансний інцидент
Новий президент США: нові шанси на мир в Україні чи нові ілюзії?
Всі публікації »
Сергій Корсунський
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »