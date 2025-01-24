На Одещині затримали агента РФ, який завербував для шпигунства неповнолітнього хлопця

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Правоохоронці викрили російського агента з Одеси, який коригував ракетно-дронові удари РФ по південних регіонах України. До шпигунства він залучив неповнолітнього хлопця

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

За матеріалами справи, одним із зловмисників виявився 20-річний мешканець Одещини. Він отримав від російських кураторів завдання на збір геолокацій українських блокпостів, мобільних вогневих груп та зенітно-ракетних комплексів ППО. Зрадник залучив до стеження за військовими об'єктами свого знайомого - 15-річного мешканця міста Вознесенськ на Миколаївщині.

У повідомленні зазначається, що фігуранти пішки обходили місцевість обох південних регіонів і приховано фіксували локації Сил оборони на камери своїх телефонів.

Після розвідувальних вилазок "старший" агент позначав координати потенційних цілей на гугл-картах та месенджером відправляв їх своєму російському куратору.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинів агента - втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.

Чоловікові загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Також тривають процесуальні дії щодо його неповнолітнього спільника.

Нагадаємо, раніше у Житомирі працівники Служби безпеки України спільно з Нацполіцією попередили терористичний акт, організований російськими спецслужбами. Двох ворожих агентів, які планували підірвати поліцейських в центрі міста, затримали.