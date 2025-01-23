фото: ДПСУ

У Роздільнянському районі Одеської області прикордонники затримали переправника та трьох чоловіків призовного віку

Про це передає RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Житель Одеси збирався незаконно переправити через придністровський сегмент українсько-молдовського кордону мешканців Київської та Вінницької областей. Своїх клієнтів 48-річний одесит знаходив через один з онлайн-месенджерів, де і обговорювались деталі "подорожі".

За свою допомогу ділок запросив по 7000 доларів з кожного. "Мандрівники" вже встигли перевести передоплату на криптогаманець по 2500 доларів.

Чоловіки мали прибули до одного з сіл прикордоння, звідки пішки вирушили до кордону. Однак там їх затримали прикордонники.

Відносно одесита направлено повідомлення до Нацполіції. Фігуранту оголосили підозру та обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Відносно трьох чоловіків складені адмінпротоколи, справи скеровані до суду.

Нагадаємо, на Одещині болгарин виготовляв іноземні паспорти за 10 тисяч доларів для виїзду чоловіків за кордон.