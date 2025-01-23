На Закарпатті викрили ділків, які переправляли до Румунії трьох ухилянтів

фото: ДПСУ

На Закарпатті правоохоронці затримали групу осіб, які хотіли нелегально переправити чоловіків призовного віку до Румунії. Організаторів "схеми" судитимуть

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Трьох закарпатців, які намагалися перевезти через державний кордон України трьох "клієнтів", викрили прикордонники.

Операцію-затримання провели військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону разом із міграційною поліцією, слідчими райуправління поліції за процесуального керівництва місцевої прокуратури.

"Зловмисників викрили під час спроби переправити в Румунію трьох осіб – двох жителів Тернопільщини та одного жителя Львівщини", — йдеться в повідомленні.

За свої послуги переправники отримали неправомірну винагороду в розмірі 8 тисяч доларів США.

Двох організаторів "схеми” затримали. Їм інкримінують незаконне переправлення осіб через державний кордон. Під час огляду місця події фахівці вилучили докази, які підтверджують причетність підозрюваних до протиправної діяльності.

Фігурантам загрожує від семи до дев’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Прикарпатті судитимуть поліцейського, який у багажнику віз ухилянта до кордону.