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17 січня 2025, 19:32

Ракетний удар по Кривому Рогу: постраждали вже 14 людей, з них — 4 дитини

17 січня 2025, 19:32
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фото: ДСНС України
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Кількість постраждалих у Кривому Розі після сьогоднішньої ракетної атаки РФ знову зросла. Внаслідок атаки загинули чотири людини, поранення отримали 14 осіб

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України.

"До 14 людей, з них — 4 дитини, зросла кількість постраждалих у Кривому Розі після сьогоднішньої ворожої атаки. Роботи тривають", — повідомили в ДСНС.

Через ракетний обстріл пошкоджені чотири багатоквартирні будинки, 17 приватних будинків, три господарчі споруди та 11 автомобілів.

Нагадаємо, сьогодні, 17 січня, російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок російської атаки у місті пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова. Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих.

Момент ракетного удару потрапив на відео.

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