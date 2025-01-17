Удар балістикою по Кривому Рогу: перші дані про наслідки
Російські війська вдень, 17 січня, завдали ракетного удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Голова обласної адміністрації повідомив, що внаслідок російської атаки у місті пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова.
Лисак також показав відео з місця влучання ворожої ракети.
За попередніми даними, три людини загинули, також є поранені.
Зазначимо, після 12 години російські війська атакували Кривий Ріг балістичними ракетами. У місті прогриміла серія вибухів.
Нагадаємо, зранку 17 січня російські війська атакували з БпЛА селище Антонівка Херсонського району. Внаслідок одного з дронових ударів загинув чоловік, який перебував на зупинці громадського транспорту.
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