На Кіровоградщині знешкодили дві бойові частини російської ракети вагою по 400 кг
Після чергової російської атаки в полі у Кропивницькому районі виявили ракету з двома бойовими частинами, які не здетонували
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Вибухотехніки встановили, що маса бойових частин ракети становить близько 400 кг кожна.
Фахівці знешкодили їх шляхом контрольованого підриву з дотриманням заходів безпеки.
Поліція нагадує, що в разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів не можна наближатися до них, торкатися чи переміщувати. Про такі знахідки необхідно повідомляти за номером 102.
Нагадаємо, раніше на Миколаївщині знешкодили російську ракету Х-101 із понад 200 кг вибухівки – вона не здетонувала під час падіння.
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