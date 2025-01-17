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17 января 2025, 19:32

Ракетный удар по Кривому Рогу: пострадали уже 14 человек, из них — 4 ребенка

17 января 2025, 19:32
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фото: ГСЧС Украины
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Число пострадавших в Кривом Роге после сегодняшней ракетной атаки РФ снова возросло. В результате атаки погибли четыре человека, ранения получили 14 человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины.

"До 14 человек, из них — 4 ребенка, выросло количество пострадавших в Кривом Роге после сегодняшней вражеской атаки. Работы продолжаются", — сообщили в ГСЧС.

Из-за ракетных обстрелов повреждены четыре многоквартирных дома, 17 частных домов, три хозяйственных постройки и 11 автомобилей.

Напомним, сегодня, 17 января, российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате российской атаки в городе повреждены учебное заведение и жилая застройка. Ранее сообщалось о четырех погибших.

Момент ракетного удара попал на видео.

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