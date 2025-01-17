Кількість поранених у Кривому Розі зросла до 7: момент ракетного удару потрапив на відео
Число потерпілих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині збільшилося до семи
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
За оперативними даними, постраждали семеро людей.
"Четверо госпіталізовані. Стан більшості залишається важким. Одна поранена – середньої тяжкості. Троє людей оговтуватися від пережитого будуть вдома", – повідомив Сергій Лисак.
Момент ракетного удару потрапив на відео.
Нагадаємо, сьогодні, 17 січня, російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок російської атаки у місті пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова. Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих і трьох постраждалих.
У Кривому Розі зросла кількість загиблих внаслідок удару по навчальному закладуВсі новини »
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