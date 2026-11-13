У Вінниці нібито побили сина загиблого військового: що з'ясували в ОК "Південь"

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Оперативному командуванні "Південь" заявили, що інформація про нібито побиття військовослужбовцями ТЦК та СП сина загиблого українського захисника у Вінниці не відповідає дійсності

Про це "Укрінформу" повідомив речник ОК "Південь" Олексій Міщенко, передає RegioNews.

За його словами, чоловік перебуває на військовому обліку та має законну відстрочку від призову до 2027 року. Тому підстав для примусових дій щодо нього не було.

Також Міщенко повідомив, що поліція Вінницької області розшукала та опитала юнака. Той відмовився писати заяву, спростував інформацію про побиття, поширену в соцмережах, і заявив, що не має претензій до військовослужбовців ТЦК.

У командуванні закликали медіа та громадськість користуватися лише перевіреною інформацією та офіційними повідомленнями правоохоронців.

Нагадаємо, 12 листопада дружина загиблого військового опублікувала допис, у якому стверджувала, що у Вінниці працівники ТЦК побили її сина до втрати свідомості, попри те, що він показав документи про відстрочку.

Читайте також: Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати