06:55  17 січня
Хотів "віджати" базу відпочинку: на Одещині судитимуть мера Білгород-Дністровського
00:14  17 січня
"Краще здатися, ніж втопитися": на Закарпатті трьох чоловіків спіймали при спробі подолати Тису
00:41  17 січня
Вбила немовля та викинула у сміттєвий бак: на Черкащині матері повідомили про підозру
UA | RU
UA | RU
17 січня 2025, 13:28

У Кривому Розі зросла кількість загиблих внаслідок удару по навчальному закладу

17 січня 2025, 13:28
Читайте также на русском языке
фото: Дніпропетровська ОВА
Читайте также
на русском языке

Станом на цю хвилину відомо про чотирьох загиблих внаслідок ракетного удару по навчальному закладу у Кривому Розі

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Відомо, що серед загиблих три жінки та чоловік.

Голова ОВА також повідомив про трьох постраждалих - це 22-річна дівчина та чоловіки 34 і 56 років. Вони у важкому стані.

На місці працюють рятувальні служби. Інформація про наслідки атаки буде уточнюватися.

Нагадаємо, сьогодні, 17 січня, російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок російської атаки у місті пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова. Раніше було відомо про трьох загиблих.

війна Дніпропетровська область Кривий Ріг Лисак Сергій Петрович ракетний удар
Удар балістикою по Кривому Рогу: перші дані про наслідки
17 січня 2025, 12:56
На Дніпропетровщині під час пожежі загинули жінка з дитиною
17 січня 2025, 12:20
Росіяни вдарили дроном по зупинці транспорту в передмісті Херсона: є загиблий
17 січня 2025, 11:17
Всі новини »
15 січня 2025
Яким буде курс долара у 2025 році
Наприкінці минулого року долар почав різко дорожчати, зрештою перетнувши позначку у 42 грн за один "зелений" за офіційним курсом Нацбанку. Фактично кожного дня фіксувались нові рекорди падіння гривні ...
13 січня 2025
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Полтава може втратити один зі своїх найвизначніших і найвпізнаваніших символів – древній Хрестовоздвиженський монастир. Усе – через довготривалий зсув ґрунту, який відбувається на горі, де розташовани...
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
На Полтавщині знешкодили бойову частину ворожого дрона, яка не вибухнула
17 січня 2025, 13:24
У Запоріжжі "ювелірні інвестори" ошукали українців майже на 10 млн грн
17 січня 2025, 13:20
На Одещині затримали російського коригувальника, який видавав себе за жінку
17 січня 2025, 13:09
Удар балістикою по Кривому Рогу: перші дані про наслідки
17 січня 2025, 12:56
У Києві затримали рекетирів, які вимагали з лікаря неіснуючий борг
17 січня 2025, 12:36
На Дніпропетровщині під час пожежі загинули жінка з дитиною
17 січня 2025, 12:20
Чого не вистачає рекрутингу до української армії
17 січня 2025, 12:05
У Полтаві прибрали напис про "дружбу з Росією" біля пам’ятника козацькому полковнику Пушкарю
17 січня 2025, 11:42
СБУ затримала бухгалтерку "Укрзалізниці" у Полтаві, яка працювала на спецслужби Росії
17 січня 2025, 11:34
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Яким буде курс долара у 2025 році
Полтава може втратити древній Хрестовоздвиженський монастир
Всі публікації »
Тарас Загородній
Юрій Бутусов
Юрій Богданов
Всі блоги »