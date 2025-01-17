У Кривому Розі зросла кількість загиблих внаслідок удару по навчальному закладу

фото: Дніпропетровська ОВА

Станом на цю хвилину відомо про чотирьох загиблих внаслідок ракетного удару по навчальному закладу у Кривому Розі

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Відомо, що серед загиблих три жінки та чоловік.

Голова ОВА також повідомив про трьох постраждалих - це 22-річна дівчина та чоловіки 34 і 56 років. Вони у важкому стані.

На місці працюють рятувальні служби. Інформація про наслідки атаки буде уточнюватися.

Нагадаємо, сьогодні, 17 січня, російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок російської атаки у місті пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова. Раніше було відомо про трьох загиблих.