На Харківщині жінка загинула через вибух невідомого пристрою
Біля села Карасівка Золочівської громади на Харківщині двоє людей підірвалися на невідомому вибухонебезпечному предметі
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
За його словами, внаслідок вибуху загинула 60-річна жінка. Її 30-річна донька отримала поранення руки та наразі перебуває під наглядом медиків.
Мешканців Харківщини вкотре закликають бути обережними через високу мінну небезпеку в регіоні.
У разі виявлення підозрілого або вибухонебезпечного предмета не можна наближатися до нього чи торкатися його. Необхідно відійти на безпечну відстань і повідомити рятувальників за номером 101 або поліцію за номером 102.
Нагадаємо, в Україні через російські міни станом на жовтень 2026 року загинули 510 людей, серед них 26 дітей. Серед постраждалих – пенсіонери, фермери, водії, школярі, працівники критичної інфраструктури, фахівці з розмінування та представники інших категорій населення.