На Харківщині жінка загинула через вибух невідомого пристрою

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Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок вибуху загинула 60-річна жінка. Її 30-річна донька отримала поранення руки та наразі перебуває під наглядом медиків.

Мешканців Харківщини вкотре закликають бути обережними через високу мінну небезпеку в регіоні.

У разі виявлення підозрілого або вибухонебезпечного предмета не можна наближатися до нього чи торкатися його. Необхідно відійти на безпечну відстань і повідомити рятувальників за номером 101 або поліцію за номером 102.

Нагадаємо, в Україні через російські міни станом на жовтень 2026 року загинули 510 людей, серед них 26 дітей. Серед постраждалих – пенсіонери, фермери, водії, школярі, працівники критичної інфраструктури, фахівці з розмінування та представники інших категорій населення.