У Кривому Розі завершили аварійно-рятувальні роботи після російського ракетного удару

фото: Сергій Лисак

У Кривому Розі на Дніпропетровщині надзвичайники завершили аварійно-рятувальні роботи. Кількість постраждалих внаслідок ракетного удару збільшилася до дев’яти, чотири жертви

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Він додав, що внаслідок атаки пошкоджені чотири багатоповерхівки, 17 приватних будинків і близько 10 автомобілів.

"Четверо людей загинули. Дев’ятеро – постраждали. З них п’ять госпіталізовані, решті лікарі надали допомогу на місці", – повідомив Сергій Лисак.

Наразі в місті працює штаб допомоги людям. У ньому можна отримати будматеріали для швидкого ремонту та подати заяву на матеріальну допомогу.

Нагадаємо, сьогодні, 17 січня, російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок російської атаки у місті пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова. Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих і сімох постраждалих.

Момент ракетного удару потрапив на відео.