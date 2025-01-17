фото: поліція

На Полтавщині під час однієї з останніх атак сили ППО збили ворожий безпілотник. Він впав посеред поля

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Вибухотехніки встановили, що збитий дрон має бойову частину, яка не вибухнула.

Вони оглянули рештки безпілотника та знешкодили її бойову частину для подальшого знищення.

Нагадаємо, у ніч на 16 січня російські війська випустили по Україні 55 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 34 ворожих дронів, ще 18 – локаційно втрачені.

На Полтавщині внаслідок атаки дронів була пошкоджена енергетична інфраструктура.