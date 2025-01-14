У Дніпрі водій Peugeot насмерть збив військового

фото: d1.ua

У Дніпрі сталася дорожня аварія, під час якої загинув військовослужбовець

Про це з посиланням на повідомлення правоохоронців передає Телеканал D1, інформує RegioNews.

Як стало відомо, ДТП сталася сьогодні, 14 січня, на вулиці Калиновій. Автомобіль Peugeot Partner, за кермом якого перебував 63-річний водій, збив 45-річного чоловіка, який переходив дорогу у невстановленому місці.

За попередньою інформацією, водій був тверезий. Правоохоронці підтвердили, що загиблий був військовослужбовцем.

Нагадаємо, 11 січня, на трасі біля села Броники Звягельського району сталася ДТП, внаслідок якої загинула жінка, а також є постраждалий.

Незадовго до цього, ввечері 9 січня на Львівщині автобус збив велосипедиста. Від отриманих травм 74-річний чоловік помер у лікарні.