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14 жовтня 2026, 19:50

У Харкові чоловік пограбував 19-річну дівчину

14 жовтня 2026, 19:50
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Фото: поліція Харківської області
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У Харкові правоохоронці повідомили про підозру 52-річному місцевому жителю, який, за даними слідства, пограбував 19-річну дівчину. Чоловік вихопив із її рук мобільний телефон iPhone та втік, попри вимогу повернути майно

Про це повідомила поліція Харківщини, передає RegioNews.

За даними слідства, інцидент стався на вулиці. Коли дівчина вимагала повернути телефон, чоловік проігнорував її звернення та зник із викраденим майном.

Поліцейські встановили особу ймовірного грабіжника. Ним виявився 52-річний харків’янин.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж. Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Житомирщині прибиральниця пограбувала будинок клієнтки. Господарі довіряли працівниці та на час прибирання залишали її там одну. Жінка дізналась, де її клієнти зберігають гроші та цінні речі.

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