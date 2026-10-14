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14 жовтня 2026, 20:55

Вбивство п'ятьох військових: у Харкові затримали стрілка-росіянина

14 жовтня 2026, 20:55
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Фото з відкритих джерел
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У Харкові затримали чоловіка, причетного до вбивства п'ятьох військових та цивільного. Зловмисником виявився російський військовий

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Затриманий - 36-річний росіянин, військовий 2-го батальйону 1009-го мотострілецького полку збройних сил рф, якого перевіряють на причетність до вбивства п’ятьох військовослужбовців ЗСУ і цивільного чоловіка.

За версією правоохоронці, він міг входити до складу диверсійно-розвідувальної групи росіян. Щоб його не впізнали, він вдягнувся у цивільний одяг.

Спочатку росіянин дійшов до Циркунівської громади. Там біля водойми він побачив чоловіка, який рибалив. За попередніми даними, російський військовий побоювався, що цивільний викриє його, тому вбив чоловіка.

Уже потім він дістався села Момотове Харківського району, проник до приватного будинку, де тимчасово проживали військовослужбовці ЗСУ, та відкрив по них вогонь. Загинули п’ятеро бійців 72-ї бригади ЗСУ.

Згодом зловмисник позбувся зброї та пішов до Харкова лісосмугою. Увечері його затримали у Харкові.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що правоохоронці перевіряють кілька версій, зокрема можливий зв’язок нападника з диверсійно-розвідувальною групою збройних сил РФ. Водночас ця версія наразі перевіряється і не є остаточно підтвердженою.

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