На Дніпропетровщині легковик зіткнувся із трамваєм: водія з авто витягували рятувальники
ДТП сталася вранці 10 січня на вулиці Криворіжсталі, що у Металургійному районі міста Кривий Ріг
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Водій легковика "ГАЗ 2411" врізався в рейсовий трамвай. Чоловіка затиснуло у пошкодженому автомобілі.
Рятувальники за допомогою аварійного обладнання деблокували 67-річного водія та передали медикам. Постраждалого госпіталізували.
Нагадаємо, вранці 6 січня на Закарпатті авто злетіло в річку. Загинула жінка, її тіло віднесло по течії.
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