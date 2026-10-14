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14 жовтня 2026, 19:16

Експосадовця Київської митниці судитимуть через $2 млн у "Буковелі"

14 жовтня 2026, 19:16
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Фото: НАБУ
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НАБУ і САП скерували до суду справу колишнього заступника начальника Київської митниці, якого обвинувачують у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. За версією слідства, у 2020–2021 роках він вклав понад $2 млн готівкою в будівництво ресторанно-готельного комплексу на території гірськолижного курорту "Буковель" на Івано-Франківщині

Про це повідомили у НАБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, під час роботи в митних органах обвинувачений незаконно набув значних статків. Для легалізації коштів він інвестував понад 2 млн доларів США готівкою в будівництво ресторанно-готельного комплексу в селі Поляниця Івано-Франківської області.

Після введення об’єкта в експлуатацію експосадовець користувався ним і отримував прибуток від його діяльності. Щоб приховати зв’язок із майном, комплекс юридично оформили на близького родича, стверджують правоохоронці.

У березні 2026 року колишньому посадовцю повідомили про підозру. У липні слідство у справі завершили та відкрили матеріали для ознайомлення стороні захисту.

Тепер обвинувачений постане перед судом. У разі доведення вини йому загрожує покарання, передбачене законом за легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

Нагадаємо, у Києві двоє ділків пропонували фіктивний вступ до вишу задля відстрочки від мобілізації. Фігурантів затримали.

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