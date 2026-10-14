18:40  14 жовтня
ДТП на Харківщині: загинула водійка, постраждала семимісячна дитина
18:40  14 жовтня
У Києву на Печерську пролунав потужний вибух
17:35  14 жовтня
У Києві 17-річний хлопець вбив знайомого прямо на Контрактовій площі
UA | RU
UA | RU
14 жовтня 2026, 20:58

$6 500 за виїзд до Румунії: на Київщині викрили схему

14 жовтня 2026, 20:58
Читайте также на русском языке
Фото: Київська обласна прокуратура
Читайте также
на русском языке

На Київщині двом чоловікам повідомили про підозру в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон. За даними слідства, вартість послуги становила 6 500 доларів США, а маршрут пролягав через Чернівецьку область до Румунії поза офіційними пунктами пропуску

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За версією слідства, організатором схеми був 26-річний житель Бучі. Він підшукував чоловіків, які хотіли незаконно виїхати з України, повідомляв їм умови та вартість переправлення, визначав порядок розрахунків і координував інших учасників.

До схеми також залучили 46-річного чоловіка, який виконував роль водія. Він мав забирати клієнтів у Києві та перевозити їх у напрямку Чернівецької області, де чоловіків передавали іншому перевізнику. Далі їх планували доправити до місця початку пішого переходу через кордон із Румунією.

За даними слідства, частину коштів за переправлення потрібно було передавати готівкою, а частину — переказувати в криптовалюті. Зокрема, на криптогаманець, наданий організатором, перерахували 200 USDT.

Щоб уникнути підозр під час перевірок на дорогах, чоловікові, якого планували переправити через кордон, рекомендували вдягнути військову форму. Водій у разі перевірки мав пояснювати, що везе його на навчання, полігон або до військової частини.

7 жовтня 2026 року водій забрав чоловіка в Києві автомобілем Mitsubishi Pajero. У салоні автомобіля йому передали 1 300 доларів США. Згодом чоловіка доставили до Снятина на Івано-Франківщині, де передали іншому перевізнику.

За матеріалами слідства, наступному водієві передали ще 3 000 доларів США. Коли він побачив правоохоронців, то намагався втекти автомобілем Infiniti й під час маневрування пошкодив інші транспортні засоби.

Обом чоловікам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон за попередньою змовою групою осіб із корисливих мотивів.

Нагадаємо, на Прикарпатті викрили 23-річного "бізнесмена". Він вирішив заробляти на ухилянтах. Свої послуги він оцінив у 5 тисяч доларів.

Раніше у Сумській області отримали підозри двоє адвокатів та двоє суддів. Виявилось, вони займались схемою з фіктивними рішеннями для ухилення від мобілізації.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київська область виїзд за кордон схема
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
Собачі бої між мером Києва та Банковою
14 жовтня 2026, 21:15
У Києві вилучили бойову частину "Герані-5" вагою 90 кг
14 жовтня 2026, 21:09
Вбивство п'ятьох військових: у Харкові затримали стрілка-росіянина
14 жовтня 2026, 20:55
В Укренерго назвали графіки відключення світла на 15 жовтня
14 жовтня 2026, 20:40
Верховний Суд скасував дозвіл на видобування піску в джерелі питної води для Житомира
14 жовтня 2026, 20:18
У Харкові чоловік пограбував 19-річну дівчину
14 жовтня 2026, 19:50
Експосадовця Київської митниці судитимуть через $2 млн у "Буковелі"
14 жовтня 2026, 19:16
За виїзд за кордон брали до $10 тисяч: поліція викрила схеми
14 жовтня 2026, 18:56
ДТП на Харківщині: загинула водійка, постраждала семимісячна дитина
14 жовтня 2026, 18:40
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Валерій Пекар
Сергій Куюн
Всі блоги »