$6 500 за виїзд до Румунії: на Київщині викрили схему

Фото: Київська обласна прокуратура

На Київщині двом чоловікам повідомили про підозру в організації незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон. За даними слідства, вартість послуги становила 6 500 доларів США, а маршрут пролягав через Чернівецьку область до Румунії поза офіційними пунктами пропуску

Про це повідомила Київська обласна прокуратура, передає RegioNews .

За версією слідства, організатором схеми був 26-річний житель Бучі. Він підшукував чоловіків, які хотіли незаконно виїхати з України, повідомляв їм умови та вартість переправлення, визначав порядок розрахунків і координував інших учасників.

До схеми також залучили 46-річного чоловіка, який виконував роль водія. Він мав забирати клієнтів у Києві та перевозити їх у напрямку Чернівецької області, де чоловіків передавали іншому перевізнику. Далі їх планували доправити до місця початку пішого переходу через кордон із Румунією.

За даними слідства, частину коштів за переправлення потрібно було передавати готівкою, а частину — переказувати в криптовалюті. Зокрема, на криптогаманець, наданий організатором, перерахували 200 USDT.

Щоб уникнути підозр під час перевірок на дорогах, чоловікові, якого планували переправити через кордон, рекомендували вдягнути військову форму. Водій у разі перевірки мав пояснювати, що везе його на навчання, полігон або до військової частини.

7 жовтня 2026 року водій забрав чоловіка в Києві автомобілем Mitsubishi Pajero. У салоні автомобіля йому передали 1 300 доларів США. Згодом чоловіка доставили до Снятина на Івано-Франківщині, де передали іншому перевізнику.

За матеріалами слідства, наступному водієві передали ще 3 000 доларів США. Коли він побачив правоохоронців, то намагався втекти автомобілем Infiniti й під час маневрування пошкодив інші транспортні засоби.

Обом чоловікам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон за попередньою змовою групою осіб із корисливих мотивів.

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