02:53  10 січня
У Харкові студент обікрав магазин зі зброєю
05:48  10 січня
На Буковині за 100 метрів від кордону затримали чоловіків, які потрапили у фотопастку
08:55  10 січня
На одній із підстанцій Києва сталася серйозна аварія, – ДТЕК
UA | RU
UA | RU
10 січня 2025, 13:26

На Львівщині автобус на смерть збив велосипедиста

10 січня 2025, 13:26
Читайте также на русском языке
фото: поліція
Читайте также
на русском языке

ДТП сталася 9 січня близько 19:40 у селі Сопошин Львівського району

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Водій автобуса Mercedes-Benz 304 збив велосипедиста, 74-річного мешканця району. Пенсіонера госпіталізували до реанімації, де, незважаючи на зусилля медиків, він помер.

Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, ввечері 5 січня у Черкасах Mercedes-Benz збив на переході 17-річну дівчину. Підлітка госпіталізували.

Львівська область ДТП велосипед загиблий
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
27 грудня 2024
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
2024 рік був дуже насиченим для України. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян, тримаючи оборону країни. Втім, в тилу відбуваються не менш важливі для держави події. RegioNews зробив добірку найбільш...
На Запоріжжі розвідники знищили російську гармату разом з окупантами
10 січня 2025, 14:45
Росіяни атакували Херсон безпілотником: поранений чоловік
10 січня 2025, 14:32
Переговори з Росією: досвід і перспективи
10 січня 2025, 14:12
У пожежі на Прикарпатті загинули дві людини, ще двох врятували
10 січня 2025, 14:10
Жителя Рівного, який до смерті побив власного батька, взяли під варту
10 січня 2025, 14:05
На Полтавщині знайшли тіло чоловіка, який зник 11 днів тому
10 січня 2025, 13:48
Унікальна операція: у Чернівцях лікарі врятували серце немовляти
10 січня 2025, 13:37
На Одещині викрили "бізнесменів", які виготовляли підробки гаджетів відомого бренду
10 січня 2025, 13:11
Обережно, сказ! У селі на Волині ввели карантин
10 січня 2025, 12:59
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Які зміни чекають на українців у 2025 році
В Києві все буде "Благоустрій"
Всі публікації »
Юрій Луценко
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »