07:11  14 января
Из Украины пытались вывезти старинную икону и медали
04:50  14 января
На Закарпатье остановили мужчину, который хотел за взятку вывезти 13-летнюю девочку за границу
01:00  14 января
Военные Северной Кореи штурмовали украинские позиции на Курщине: ССО ликвидировали 18 пехотинцев
UA | RU
UA | RU
14 января 2025, 11:52

В Днепре водитель Peugeot насмерть сбил военного

14 января 2025, 11:52
Читайте також українською мовою
фото: d1.ua
Читайте також
українською мовою

В Днепре произошла дорожная авария, во время которой погиб военнослужащий

Об этом со ссылкой на сообщения правоохранителей передает Телеканал D1 , передает RegioNews .

Как стало известно, ДТП произошло сегодня, 14 января, на улице Калиновой. Автомобиль Peugeot Partner, за рулем которого находился 63-летний водитель, сбил 45-летнего мужчину, переходившего дорогу в неустановленном месте.

По предварительной информации, водитель был трезв. Правоохранители подтвердили, что погибший был военнослужащим.

Напомним, 11 января, на трассе возле села Броники Звягельского района произошло ДТП, в результате которого погибла женщина , а также пострадавший.

Незадолго до этого, вечером 9 января во Львовской области автобус сбил велосипедиста . От полученных травм 74-летний мужчина скончался в больнице.

ДТП
На Львовщине произошло тройное ДТП: погибла женщина, пострадал ребенок
13 января 2025, 11:48
В оккупированном Иловайске перевернулся автобус: есть погибшие, много пострадавших
12 января 2025, 10:04
На Днепропетровщине легковушка столкнулась с трамваем: водителя из авто вытаскивали спасатели
10 января 2025, 10:56
Все новости »
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
10 января 2025
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
2025 год принесет для большинства украинцев немало изменений в разных областях жизни — от уплаты налогов и индексации пенсий до роста цен на горючее и надбавки к зарплатам учителей. В конце концов все...
08 января 2025
В Киеве все будет "Благоустрий"
В чиновничьей касте Киева новоназначенный председатель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко – явление по-своему уникальное. Несмотря на молодой возраст – 35 лет – он имеет солидный ...
30 декабря 2024
Отставка главы Полтавской ОВА Пронина: ошибочное назначение или длительная командировка?
Кабинет министров принял решение об увольнении главы Полтавской областной военной администрации Филиппа Пронина. В этой должности он проработал чуть больше года и запомнился разве что конфликтами с об...
Оккупанты ночью обстреляли Антоновку на Херсонщине: раненая женщина
14 января 2025, 12:31
Агенка РФ готовила двойной теракт на Одещине: 21-летнюю жительницу Донетчины задержали
14 января 2025, 12:05
На Сумщине пограничники уничтожили четыре российских дрона
14 января 2025, 11:55
Россияне в очередной раз обстреляли Харьковщину: есть пострадавшие
14 января 2025, 11:27
"Ограниченно пригодные" украинцы, которые не пройдут ВВК, получат штраф уже 6 февраля
14 января 2025, 11:00
Во Львовской области в огне погибла женщина
14 января 2025, 10:38
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях врага: информация на 14 января
14 января 2025, 10:30
Массовое отравление в Ровно: на больничных койках оказались более 70 лицеистов
14 января 2025, 10:21
Оккупанты убили жителя Харьковщины, который вышел на улицу покормить собаку
14 января 2025, 09:57
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Какие изменения ждут украинцев в 2025 году
Все публикации »
Юрий Луценко
Вадим Денисенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »