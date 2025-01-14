В Днепре водитель Peugeot насмерть сбил военного

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В Днепре произошла дорожная авария, во время которой погиб военнослужащий

Об этом со ссылкой на сообщения правоохранителей передает Телеканал D1 , передает RegioNews .

Как стало известно, ДТП произошло сегодня, 14 января, на улице Калиновой. Автомобиль Peugeot Partner, за рулем которого находился 63-летний водитель, сбил 45-летнего мужчину, переходившего дорогу в неустановленном месте.

По предварительной информации, водитель был трезв. Правоохранители подтвердили, что погибший был военнослужащим.

Напомним, 11 января, на трассе возле села Броники Звягельского района произошло ДТП, в результате которого погибла женщина , а также пострадавший.

Незадолго до этого, вечером 9 января во Львовской области автобус сбил велосипедиста . От полученных травм 74-летний мужчина скончался в больнице.