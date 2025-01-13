На Житомирщині зіткнулися два легковики: загинула жінка

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Смертельна ДТП сталася у суботу, 11 січня, на трасі біля села Броники Звягельського району. Внаслідок аварії є жертва та постраждалий

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Житомирській області, передає RegioNews.

Попередньо, близько 15:40 на трасі Київ-Чоп зіткнулися автомобілі Volkswagen та ВАЗ. За даними слідства, іномаркою керував 29-річний житель Рівненщини, а іншим легковиком — 54-річний мешканець Брониківської громади.

"На жаль, у результаті ДТП від отриманих травм 49-річна пасажирка ВАЗівки, жителька Брониківської громади, загинула на місці події. Водій вказаного транспортного засобу отримав травми та був доставлений до лікарні", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, ввечері 9 січня на Львівщині автобус збив велосипедиста. Від отриманих травм 74-річний чоловік помер у лікарні.