В Укренерго назвали графіки відключення світла на 15 жовтня
15 жовтня в Україні продовжать діяти обмеження на електроенергію. Причина - наслідки російських атак
Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.
15 жовтня в частині регіонів України діятимуть такі обмеження споживання електроенергії:
• 06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;
• 06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1,5 черги).
"Увага! Внаслідок російських обстрілів – ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - попередили енергетики.
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