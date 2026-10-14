В Укренерго назвали графіки відключення світла на 15 жовтня

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15 жовтня в Україні продовжать діяти обмеження на електроенергію. Причина - наслідки російських атак

Про це повідомляє Укренерго, передає RegioNews.

15 жовтня в частині регіонів України діятимуть такі обмеження споживання електроенергії:

• 06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;



• 06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 1,5 черги).

"Увага! Внаслідок російських обстрілів – ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", - попередили енергетики.

Нагадаємо, РФ останнім часом б'є по складах і логістичних центрах. Це впливає на роботу магазинів. Зокрема, на полицях супермаркетів поменшало товарів.