08:34  13 січня
У Києві автівка влетіла у кіоск
16:34  12 січня
Лінія фронту просувається: жителів Дніпропетровщини попередили про загрозу
06:52  13 січня
Окупанти нарощують системи ППО в Криму, послаблюючи інші ділянки фронту
UA | RU
UA | RU
13 січня 2025, 11:48

На Львівщині сталася потрійна ДТП: загинула жінка, постраждала дитина

13 січня 2025, 11:48
Читайте также на русском языке
фото: поліція
Читайте также
на русском языке

ДТП сталася 12 січня близько 18:50 між селами Галицьке та Ясинівці Золочівського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На дорозі зіткнулися мінівен Volkswagen Sharan, легковик Volkswagen Jetta та тягач MAN з причепом.

Від отриманих травм 41-річна водійка авто Volkswagen Sharan загинула на місці, а його пасажирка – 10-річна дівчинка – була госпіталізована.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, ввечері 10 січня на Львівщині зіткнулись легковик та автобус. Постраждали семеро людей.

Львівська область ДТП аварія загибла
10 січня 2025
Які зміни чекають на українців у 2025 році
2025 рік принесе для більшості українців чимало змін у різних сферах життя — від сплати податків та індексації пенсій до зростання цін на пальне та надбавки до зарплат вчителів. Зрештою, всі ці зміни ...
08 січня 2025
В Києві все буде "Благоустрій"
У чиновницькій касті Києва новопризначений голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко – явище по-своєму унікальне. Попри молодий вік – 35 років – він має солідний досвід державно...
30 грудня 2024
Відставка глави Полтавської ОВА Проніна: помилкове призначення або тривале відрядження?
Кабінет міністрів ухвалив рішення про звільнення очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна. На цій посаді він пропрацював трохи більше року і запам’ятався хіба що конфлікт...
27 грудня 2024
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
2024 рік був дуже насиченим для України. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян, тримаючи оборону країни. Втім, в тилу відбуваються не менш важливі для держави події. RegioNews зробив добірку найбільш...
На Київщині працює ППО
13 січня 2025, 12:17
У ботсаді Гришка не буде житлової забудови
13 січня 2025, 12:02
Прикордонники приземлили на Сумщині дві російські "Гербери"
13 січня 2025, 11:56
Держдума хоче заборонити вилов риби в Азовському морі
13 січня 2025, 11:39
Удар по маршрутці у Херсоні 6 січня: кількість жертв зросла
13 січня 2025, 11:35
Сварка власників собак у Києві закінчилася стріляниною: подробиці від поліції
13 січня 2025, 10:57
У Києві викрили чиновників, які переплатили 7 млн грн за планшети для ДСНС
13 січня 2025, 10:36
Мешканцям Сіверськодонецька пропонують відмовитися від свого житла
13 січня 2025, 10:35
Чому Україна не може піти на мобілізацію 18-річних
13 січня 2025, 09:50
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Які зміни чекають на українців у 2025 році
В Києві все буде "Благоустрій"
Всі публікації »
Юрій Луценко
Вадим Денисенко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »