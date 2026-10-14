Верховний Суд скасував дозвіл на видобування піску в джерелі питної води для Житомира

Фото: Офіс Генерального прокурора

Верховний Суд підтвердив незаконність надання спеціального дозволу на видобування піску у водосховищі "Відсічне" на Житомирщині — головному джерелі питної води для Житомира та прилеглих територій

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, передає RegioNews .

У 2023 році Державна служба геології та надр України продала на аукціоні спеціальний дозвіл, який передбачав видобування піску протягом 20 років. Ділянка площею 28 гектарів розташована в межах водосховища на річці Тетерів.

Водночас частина території входить до першого та другого поясів зони санітарної охорони джерела питної води. У цих зонах видобування корисних копалин заборонене.

За оцінкою правоохоронців, розробка родовища могла призвести до обміління та забруднення водойми, погіршення якості питної води й перебоїв із водопостачанням для понад 250 тисяч жителів.

Того ж року Житомирська окружна прокуратура оскаржила законність надання спеціального дозволу. Суди визнали недійсними результати аукціону, договір купівлі-продажу та сам дозвіл на користування надрами.

5 жовтня 2026 року Верховний Суд залишив касаційні скарги відповідачів без задоволення, підтвердивши незаконність надання дозволу.

Нагадаємо, що Верховний Суд залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій, за якими до бюджету мають стягнути понад 1,1 млрд грн, сплачених за реконструкцію транспортної розв’язки на Шулявці в Києві.