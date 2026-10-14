У Києві вилучили бойову частину "Герані-5" вагою 90 кг

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У Деснянському районі Києва вибухотехніки поліції вилучили нездетоновану бойову частину російського безпілотника "Герань-5", який влучив на територію приватного будинку. Боєприпас вагою близько 90 кг застряг у землі. У разі вибуху він міг зруйнувати будинок і сусідні споруди в радіусі близько 50 метрів

Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews .

Про небезпечну знахідку після чергової російської атаки правоохоронцям повідомив 14-річний мешканець сусіднього будинку. На щастя, ніхто не постраждав.

Під час огляду місця події поліцейські встановили, що безпілотник пошкодив дах і цегляні стіни одноповерхової будівлі. Його бойова частина залишилася в землі. Боєприпас також був оснащений готовими осколковими елементами.

Вибухотехніки розрядили бойову частину та транспортували її на тимчасовий підривний майданчик для подальшого знищення.

Нагадаємо, в Одесі рятувальники та вибухотехніки знешкодили російський безпілотник, який влучив у 24-поверховий житловий будинок і застряг у фасаді на рівні 15 поверху.