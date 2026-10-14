У Києві вилучили бойову частину "Герані-5" вагою 90 кг
У Деснянському районі Києва вибухотехніки поліції вилучили нездетоновану бойову частину російського безпілотника "Герань-5", який влучив на територію приватного будинку. Боєприпас вагою близько 90 кг застряг у землі. У разі вибуху він міг зруйнувати будинок і сусідні споруди в радіусі близько 50 метрів
Про це повідомила поліція Києва, передає RegioNews.
Про небезпечну знахідку після чергової російської атаки правоохоронцям повідомив 14-річний мешканець сусіднього будинку. На щастя, ніхто не постраждав.
Під час огляду місця події поліцейські встановили, що безпілотник пошкодив дах і цегляні стіни одноповерхової будівлі. Його бойова частина залишилася в землі. Боєприпас також був оснащений готовими осколковими елементами.
Вибухотехніки розрядили бойову частину та транспортували її на тимчасовий підривний майданчик для подальшого знищення.
Нагадаємо, в Одесі рятувальники та вибухотехніки знешкодили російський безпілотник, який влучив у 24-поверховий житловий будинок і застряг у фасаді на рівні 15 поверху.