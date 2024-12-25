У Кривому Розі завершили рятувальну операцію: уточнені дані про постраждалих

фото: ДСНС

Пошуково-рятувальна операція у місті Кривий Ріг, де вчора, 24 грудня, російські війська завдали ракетного удару по житловому будинку, завершена

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС.

Відомо, що внаслідок ворожого ракетного удару загинула одна людина. Кількість постраждалих зросла до 17, у тому числі 2 дитини.

Нагадаємо, у Кривому Розі у вівторок вдень, 24 грудня, під час повітряної тривоги пролунав вибух. Згодом стало відомо, що ракета влучила у 4-поверховий багатоквартирний будинок.

Додамо, що Росія здійснює масовану ракетно-дронову атаку також вранці 25 грудня. Ціллю ворога вчергове стали об'єкти енергетики.