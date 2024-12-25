Воєнні розвідники показали, як полюють на росіян на Харківщині та Півдні
Пілоти FPV-дронів підрозділу Paragon Company у складі “спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України ефективно знищують російських окупантів на найгарячіших напрямках фронту
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.
Воєнні розвідники поділилися кадрами вдалої бойової роботи.
"Окупанти вештались і були знищені. На відео — епізоди успішних уражень особового складу окупаційної армії росії, укріплених позицій ворога та його транспортних засобів на фронті у Харківській області та на українському півдні. Боротьба триває!", — додали в ГУР.
Нагадаємо, на Півдні бійці підрозділів активних дій ГУР знищили в повітрі російські розвідувальні БпЛА, укріплення, військову техніку та піхоту окупантів.
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