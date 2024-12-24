фото: Дмитро Лубінець/Telegram

У Кривому Розі уже відомо про шістьох постраждалих внаслідок ракетного удару по житловому будинку

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Троє з постраждалих перебувають в лікарні. Це жінки 69 та 72 років і 78-річний чоловік. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що влучання російської ракети було у 4-поверховий будинок. Загалом у цьому будинку 32 квартири.

На місці працюють рятувальні служби.

Також у мережі публікують фото з місця ракетного удару. На кадрах видно, що будинок внаслідок обстрілу зруйновано.

Нагадаємо, у Кривому Розі у вівторок вдень, 24 грудня, під час повітряної тривоги пролунав вибух. Раніше було відомо про п'ятьох постраждалих.