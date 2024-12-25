В Кривом Роге завершили спасательную операцию: уточнены данные о пострадавших

фото: ГСЧС

Поисково-спасательная операция в городе Кривой Рог, где вчера, 24 декабря, российские войска нанесли ракетный удар по жилому дому, завершена

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Известно, что в результате вражеского ракетного удара погиб один человек. Число пострадавших возросло до 17, в том числе 2 ребенка.

Напомним, в Кривом Роге во вторник днем, 24 декабря, во время воздушной тревоги раздался взрыв. Впоследствии стало известно, что ракета попала в 4-этажное многоквартирное здание.

Добавим, что Россия осуществляет массированную ракетно-дроновую атаку также утром 25 декабря. Целью врага в очередной раз стали объекты энергетики.