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24 грудня 2024, 15:52

У Кривому Розі пролунав вибух: над містом здіймається дим

24 грудня 2024, 15:52
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скріншот із відео
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У Кривому Розі у вівторок вдень, 24 грудня, під час повітряної тривоги пролунав вибух

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві ЗМІ.

У мережі оприлюднили фото та відео, на яких видно, що після вибуху над містом здіймається дим.

Зазначимо, що незадовго до вибухів у низці областей України була оголошена повітряна тривога. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Нагадаємо, росіяни вдарили по фермі на Сумщині, рятувальники потрапили під повторну атаку.

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