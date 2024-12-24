скріншот із відео

У Кривому Розі у вівторок вдень, 24 грудня, під час повітряної тривоги пролунав вибух

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві ЗМІ.

У мережі оприлюднили фото та відео, на яких видно, що після вибуху над містом здіймається дим.

Зазначимо, що незадовго до вибухів у низці областей України була оголошена повітряна тривога. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

Нагадаємо, росіяни вдарили по фермі на Сумщині, рятувальники потрапили під повторну атаку.