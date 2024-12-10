17:00  09 грудня
У центрі Дніпра людина стрибнула з мосту
20:20  09 грудня
Голова АМКУ Павло Кириленко незаконно збагатився на понад 72 млн грн, — НАБУ
12:34  09 грудня
Двох підлітків на Рівненщині, які вилізли на залізничний вагон, вдарило струмом
UA | RU
UA | RU
10 грудня 2024, 04:05

На Дніпропетровщині 16-річний хлопець зарубав сокирою рідну бабусю і підпалив її квартиру

10 грудня 2024, 04:05
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Вбивство сталося 9 вересня в одній із квартир у Покровському районі Кривого Рогу. Неповнолітнього зловмисника судитимуть

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Національної поліції в Дніпропетровській області.

Як з'ясувало слідство, того дня під час конфлікту 16-річний онук вдарив сокирою по голові свою 82-річну бабусю. Травми виявилися смертельними. Після скоєного юнак спробував приховати сліди злочину і підпалив квартиру померлої.

Рятувальники загасили пожежу і виявили тіло літньої жінки з ознаками насильницької смерті. Затриманому школяру повідомили про підозру у вбивстві.

Відомо, що того ж дня, після скоєння вбивства, юнак намагався підпалити один із навчальних закладів Кривого Рогу. Однак йому завадили це зробити.

"6 грудня слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт відносно підозрюваного скеровано до суду", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Харківщині студент вдарив цеглиною по голові, зґвалтував і підпалив 15-річну дівчину. Потерпіла померла у лікарні.

Також повідомлялося, що на Одещині чоловік відрубав голову 5-річній дівчинці й намагався скоїти самогубство.

злочин убивство трагедія Дніпропетровська область Кривий Ріг підліток сокира
Суд у Львові розглянув апеляцію на арешт підозрюваного в убивстві Фаріон
05 грудня 2024, 14:19
Суд виніс вирок жительці Харкова, яка вбила свою новонароджену дитину
04 грудня 2024, 10:39
Суд виніс вирок жительці Сумщини, яка вбила свого чоловіка у річницю весілля
04 грудня 2024, 06:45
Всі новини »
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
05 грудня 2024
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
В Україні з’явилась нова державна структура, головною метою якої є повернення українців додому. Новостворене Міністерство національної єдності очолив опальний екс-очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов...
29 листопада 2024
Що очікує українців у грудні: "тисяча Зеленського", підвищені податки та нові правила бронювання від мобілізації
Перший місяць зими принесе українцям багато нововведень і насамперед це стосується підвищення податків — оновлення в цій фіскальній частині набудуть чинності вже з 1 грудня. Також для бізнесу запровад...
23 листопада 2024
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
На тисячний день повномасштабної війни з Росією президент України Володимир Зеленський виголосив у Верховній Раді План стійкості. План охоплює фактично всі сфери життя держави та суспільства, формулює...
На Полтавщині у водоймі знайшли тіло чоловіка
10 грудня 2024, 05:12
На Київщині чоловіка відправили за ґрати за вбивство дружини
10 грудня 2024, 03:30
На Одещині затримали двох ухилянтів разом із переправниками
10 грудня 2024, 03:00
У Дніпрі пенсіонер зарізав на дитячому майданчику 15-річного підлітка: як його покарав суд
10 грудня 2024, 02:05
"Їхали на закупи": на кордоні з Польщею викрили псевдоподружжя
10 грудня 2024, 01:08
Розвідники показали, як знищили військову техніку росіян на Запоріжжі
10 грудня 2024, 00:40
У Києві судитимуть чоловіка за зґвалтування дівчини у підземному переході
10 грудня 2024, 00:14
У Харкові біля відділу поліції підірвали вибуховий пристрій
09 грудня 2024, 22:45
Реальні переговори будуть, але не між Києвом і Москвою
09 грудня 2024, 22:06
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
Всі публікації »
Кирило Сазонов
Сергій Фурса
Юрій Богданов
Всі блоги »