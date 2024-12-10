На Дніпропетровщині 16-річний хлопець зарубав сокирою рідну бабусю і підпалив її квартиру

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Вбивство сталося 9 вересня в одній із квартир у Покровському районі Кривого Рогу. Неповнолітнього зловмисника судитимуть

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Національної поліції в Дніпропетровській області.

Як з'ясувало слідство, того дня під час конфлікту 16-річний онук вдарив сокирою по голові свою 82-річну бабусю. Травми виявилися смертельними. Після скоєного юнак спробував приховати сліди злочину і підпалив квартиру померлої.

Рятувальники загасили пожежу і виявили тіло літньої жінки з ознаками насильницької смерті. Затриманому школяру повідомили про підозру у вбивстві.

Відомо, що того ж дня, після скоєння вбивства, юнак намагався підпалити один із навчальних закладів Кривого Рогу. Однак йому завадили це зробити.

"6 грудня слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт відносно підозрюваного скеровано до суду", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Харківщині студент вдарив цеглиною по голові, зґвалтував і підпалив 15-річну дівчину. Потерпіла померла у лікарні.

Також повідомлялося, що на Одещині чоловік відрубав голову 5-річній дівчинці й намагався скоїти самогубство.