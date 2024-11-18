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Жахлива подія сталася в одному з населених пунктів Ширяївської селищної громади Одеської області

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Чоловік всю ніч вдома вживав алкоголь. Коли вранці прокинулась 5-річна онука його співмешканки, йому це не сподобалось, і він сокирою відрубав дитині голову. Інші діти, які були в будинку, не постраждали.

Усвідомивши, що накоїв, 41-річний чоловік намагався скоїти самогубство, порізавши собі шию ножем. Зараз йому надають меддопомогу.

На місці злочину працюють правоохоронці. З оселі вилучили речові докази, зокрема сокиру та ніж, які направлять на експертизу.

Зловмисника затримали. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві дитини та обрання запобіжного заходу.

Фігуранту загрожує до 15 років тюрми або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, в ніч на 7 листопада у Тернополі жінка втопила у ванні маленьку доньку і сама вистрибнула з вікна. Дівчинці було всього 2,5 роки.