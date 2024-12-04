Суд виніс вирок жительці Харкова, яка вбила свою новонароджену дитину

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У Харкові суд визнав винною в умисному вбивстві своєї новонародженої дитини 38-річну жінку

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Суд призначив жінці покарання у виді трьох років позбавлення волі.

Як з'ясували у рамках слідства, наприкінці листопада 2022 року жінка у своїй квартиі в Харкові самостійно та без допомоги медиків народила доньку.

"Вона відразу поклала дівчинку у полімерний пакет, зав’язала його, чим обмежила дитині доступ до повітря. Дівчинка померла", - йдеться у повідомленні.

Під час судового розгляду жінка свою провину не визнала. Вона підтвердила, що дійсно народила вдома дитину, ножицями перерізала пуповину, поклала немовля до пакета, а сама пішла відпочивати у кімнату та чекати співмешканця.

Судово-психіатрична експертиза встановила, що жінка цілком усвідомлювала свої дії. Вирок суду ще можна оскаржити в апеляції.

Нагадаємо, раніше Волинський апеляційний суд скасував умовний вирок 19-річній жительці Волині, яка заморила голодом свою новонароджену доньку.