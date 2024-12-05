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05 грудня 2024, 14:19

Суд у Львові розглянув апеляцію на арешт підозрюваного в убивстві Фаріон

05 грудня 2024, 14:19
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фото: Суспільне Львів/Ірина Мочульська
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Сьогодні, 5 грудня, Львівський апеляційний суд розглянув скаргу щодо запобіжного заходу В’ячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Суспільне".

Суд залишив без змін запобіжний захід — це тримання під вартою без права на заставу. Таким чином Зінченко залишатиметься під вартою як мінімум до 12 січня.

У сьогоднішньому засіданні суду Зінченко та один із його адвокатів Ігор Сулима брали участь за допомогою відеозв’язку.

Також у залі суду була присутня мати підозрюваного і люди, які одягнули футболки із фотографією підозрюваного та написом "Зінченко невинний". Також були присутні люди, які прийшли підтримати родину Ірини Фаріон.

Нагадаємо, Ірина Фаріон померла після замаху на неї 19 липня. Невідомий чоловік вистрелив з пістолета їй у голову. Уже 25 липня правоохоронці затримали у Дніпрі 18-річного В'ячеслава Зінченка за підозрою в учиненні злочину. Наразі хлопець перебуває під арештом.

Поліція розглядає декілька версій щодо мотивів злочину - особиста неприязнь, громадсько-політична діяльність Фаріон та ідеологічні причини.

Раніше стало відомо, що підозрюваного у вбивстві Фаріон В’ячеслава Зінченка перевели до іншого ізолятора. Зінченко попередив свого адвоката, що не планує здійснювати самогубство.

Раніше також повідомлялося, що власник пістолета, який фігурує у справі про вбивство Фаріон, просив повернути йому зброю.

Крім того, мати В’ячеслава Зінченка Олена заявляла, що адвокати мають нові докази невинуватості її сина.

Зазначимо, 13 листопада суд у Львові продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підозрюваного у вбивстві Фаріон В’ячеслава Зінченка до 12 січня.

Львів убивство Фаріон Ірина запобіжний захід
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