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10 декабря 2024, 04:05

На Днепропетровщине 16-летний парень зарубил топором родную бабушку и поджег ее квартиру

10 декабря 2024, 04:05
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фото: Нацполиция
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Убийство произошло 9 сентября в одной из квартир в Покровском районе Кривого Рога. Несовершеннолетнего злоумышленника будут судить

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Днепропетровской области.

Как выяснило следствие, в тот день во время конфликта 16-летний внук ударил топором по голове свою 82-летнюю бабушку. Травмы оказались смертельными. После совершенного юноша попытался скрыть следы преступления и поджег квартиру умершей.

Спасатели потушили пожар и обнаружили тело пожилой женщины с признаками насильственной смерти. Задержанному школьнику сообщили о подозрении в убийстве.

Известно, что в тот же день после совершения убийства юноша пытался поджечь одно из учебных заведений Кривого Рога. Однако ему помешали это сделать.

"6 декабря следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт в отношении подозреваемого направлен в суд", – говорится в сообщении.

Напомним, в Харьковской области студент ударил кирпичом по голове, изнасиловал и поджег 15-летнюю девушку. Потерпевшая скончалась в больнице.

Также сообщалось, что в Одесской области мужчина отрубил голову 5-летней девочке и пытался совершить самоубийство.

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