На Харківщині студент вдарив цеглиною по голові, зґвалтував і підпалив непритомну 15-річну дівчину

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Злочин стався 20 жовтня в одному з сіл на Харківщині. Затриманому 17-річному хлопцю загрожує довічне ув'язнення

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

За матеріалами слідства, у неділю, 20 жовтня, 17-річний хлопець почав чіплятися до своєї 15-річної знайомої. Відомо, що першокурсник коледжу перебував у стані алкогольного спʼяніння.

"Дівчина спробувала втекти, однак він наздогнав її і вдарив фрагментом цеглини по голові, від чого потерпіла втратила свідомість. Зґвалтувавши непритомну дівчину, хлопець спочатку намагався задушити її, а потім підпалив", – йдеться в повідомленні.

Після цього дим побачив сусід, який покликав матір дівчини. На допомогу прибули лікарі. Більше 10 днів медики боролись за життя дівчини. На жаль, потерпіла померла у лікарні.

Хлопця затримали. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, в Ізюмі Харківської області під час сварки чоловік до смерті забив стільцем рідного брата.

Також повідомлялося, що мешканець Запоріжжя до смерті забив свою приятельку і планував позбутися тіла.