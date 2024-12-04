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04 грудня 2024, 06:45

Суд виніс вирок жительці Сумщини, яка вбила свого чоловіка у річницю весілля

04 грудня 2024, 06:45
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фото: pixabay.com
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Суд обрав покарання для 43-річної жительки Сумщини, яка в річницю весілля позбавила життя свого чоловіка

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прокуратуру Сумської області.

Вбивство сталось 22 серпня цього року в с. Мащанка Охтирського району.

Під час спільного вживання спиртних напоїв між подружжям виникла сварка.

"Чоловік дорікав дружині тим, що вона довго ходила за спиртним. Жінка дочекалась, доки чоловік ліг на ліжко відпочити, схопила ніж і ударила його в область грудної клітини", - розповіли у прокуратурі.

Від отриманих травм 45-річний чоловік помер, а жінка втекла з місця події. Вона повернулась лише вранці та сама зателефонувала у поліцію.

У суді жінка свою вину визнала, пояснила, що не планувала вбивати чоловіка. Вона розповіла, що того дня у них була річниця весілля, а чоловік на неї кричав та вимагав спиртне. Вона також зазначила, що не стала викликати швидку, оскільки розуміла, що медики уже не зможуть надати допомогу чоловікові.

Суд визнав жінку винною в умисному вбивстві, її засуджено до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві судитимуть жінку, яка на святкуванні дня народження вбила іменинника.

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