Атака на Кривий Ріг: відомо про 13 постраждалих

фото: Сергій Лисак

Кількість постраждалих внаслідок удару балістичними ракетами по Кривому Рогу на Дніпропетровщині збільшилася до 13. Відомо про двох загиблих. Друга жертва російського терору померла у лікарні

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Він додав, що в потерпілих діагностували різані та забійні рани, осколкові поранення. П’ятеро людей перебувають у медзакладах.

"У лікарні помер чоловік, поранений під час ракетного удару по Кривому Рогу. Таким чином, російська атака забрала двоє життів. За інформацією на зараз, постраждалих – 13", – йдеться в повідомленні.

Наразі на місці ракетної атаки працюють всі відповідні служби.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти атакували балістичними ракетами Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Війська РФ поцілили по адмінбудівлі. Серед постраждалих – 6-річний хлопчик. Одна людина не виходить на зв'язок.