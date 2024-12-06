Атака на Кривий Ріг: відомо про 13 постраждалих
Кількість постраждалих внаслідок удару балістичними ракетами по Кривому Рогу на Дніпропетровщині збільшилася до 13. Відомо про двох загиблих. Друга жертва російського терору померла у лікарні
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Він додав, що в потерпілих діагностували різані та забійні рани, осколкові поранення. П’ятеро людей перебувають у медзакладах.
"У лікарні помер чоловік, поранений під час ракетного удару по Кривому Рогу. Таким чином, російська атака забрала двоє життів. За інформацією на зараз, постраждалих – 13", – йдеться в повідомленні.
Наразі на місці ракетної атаки працюють всі відповідні служби.
Нагадаємо, сьогодні російські окупанти атакували балістичними ракетами Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Війська РФ поцілили по адмінбудівлі. Серед постраждалих – 6-річний хлопчик. Одна людина не виходить на зв'язок.