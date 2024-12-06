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06 грудня 2024, 09:50

У поліції показали наслідки нових ударів по Сумщині: пошкоджені багатоповерхівки

06 грудня 2024, 09:50
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фото: поліція
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Впродовж минулої доби зафіксовано 76 ударів по території Сумської області. Під ворожим вогнем опинилися 23 населені пункти

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Внаслідок обстрілів пошкоджені 2 багатоповерхівки, 35 приватних будинків, 3 автомобіля та лінії електропередач.

Правоохоронці фіксують наслідки російських ударів.

Нагадаємо, впродовж 5 грудня російські військові завдали 435 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області. На щастя, постраждалих немає.

Сумська область війна обстріли окупанти наслідки багатоповерхівка
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