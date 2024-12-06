Росіяни атакували Херсон: постраждав 16-річний підліток

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Внаслідок чергової атаки на Херсон сьогодні, 6 грудня, постраждав 16-річний мешканець міста

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херcонської обласної військової адміністрації.

Відомо, що дитина потрапила під ворожий обстріл близько 11:30.

"В хлопця діагностували мінно-вибухову травму та контузію. Нині медики його дообстежують та надають необхідну допомогу", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом доби на Херсонщині внаслідок російських обстрілів дістали поранення шестеро людей.