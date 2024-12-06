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06 декабря 2024, 18:30

Атака на Кривой Рог: известно о 13 пострадавших

06 декабря 2024, 18:30
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фото: Сергей Лысак
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Число пострадавших в результате удара баллистическими ракетами по Кривому Рогу на Днепропетровщине увеличилось до 13. Известно о двух погибших. Вторая жертва российского террора скончалась в больнице

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Он добавил, что у пострадавших диагностировали резаные и ушибные раны, осколочные ранения. Пятеро человек находятся в медучреждениях.

"В больнице скончался мужчина, раненый во время ракетного удара по Кривому Рогу. Таким образом, российская атака унесла две жизни. По информации на данный момент, пострадавших - 13", - говорится в сообщении.

На месте ракетной атаки работают все соответствующие службы.

Напомним, сегодня российские войска атаковали баллистическими ракетами Кривой Рог на Днепропетровщине. Армия РФ попала в админздание. Среди пострадавших – 6-летний мальчик. Один человек не выходит на связь.

РФ война обстрелы погибшие Днепропетровская область Кривой Рог Лысак Сергей Петрович ракетный удар пострадавшие
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