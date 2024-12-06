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06 грудня 2024, 09:28

Ракетний удар по Миколаївщині: пошкоджені будинки та ЛЕП, є загиблий

06 грудня 2024, 09:28
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фото: Суспільне
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Ввечері 5 грудня росіяни завдали удару по Вознесенську Миколаївської області, імовірно, ракетами типу "X-59/X-69". Їх збили сили ППО

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.

"Внаслідок бойової роботи та падіння уламків пошкоджені близько 30 житлових будинків, автівки та лінії електропередач. Наразі здійснюються роботи з відновлення електропостачання. Загинув 74-річний чоловік, який в цей час знаходився у власному будинку", – йдеться у повідомленні.

Також минулої доби окупанти двічі атакували Куцурубську громаду дронами типу FPV. Вночі 6 грудня під ворожими мінометними обстрілами перебувала акваторія Очаківської громади.

Нагадаємо, у ніч на 6 грудня росіяни атакували Україну 53 безпілотниками. Сили ППО збили 32 дрони, ще 16 – локаційно втрачені.

війна обстріли Миколаївська область ракетний удар загиблий наслідки
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