Ракетний удар по Кривому Рогу: 2 містян загинули, серед постраждалих – 6-річна дитина

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Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу на Дніпропетровщині сьогодні, 6 грудня, дві людини загинули, ще восьмеро дістали поранення. Серед постраждалих – 6-річний хлопчик. Окупанти поцілили по адмінбудівлі

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Він уточнив, що одна людина не виходить на зв'язок. Рятувальники обстежують потрощену будівлю.

"У Кривому Розі двоє загиблих. І, попередньо, 8 постраждалих. З них половина – госпіталізовані в стані середньої тяжкості", – йдеться в повідомленні.

За наявною інформацією, через удар по Кривому Рогу загинув чоловік. Серед постраждалих – шестирічна дитина. Хлопчик перебуває в лікарні в стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти атакували балістичними ракетами Кривий Ріг на Дніпропетровщині.