Росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу
У п'ятницю, 6 грудня, російські окупанти атакували балістичними ракетами Кривий Ріг на Дніпропетровщині
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує RegioNews.
Він закликав містян зберігати інформаційну тишу.
"Кривий Ріг, ракетна атака. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет. Всі роблять те, що треба", – йдеться в повідомленні.
Повітряні сили ЗСУ попереджали про щонайменше дві запущені на місто ракети.
Нагадаємо, вночі 5 грудня російська армія атакувала Нікопольщину на Дніпропетровщині балістичними ракетами, дроном-камікадзе та артилерією. Через обстріли пошкоджена цивільна інфраструктура.
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