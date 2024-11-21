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21 листопада 2024, 17:01

Удар по Дніпру міжконтинентальною ракетою: поліція показала відео з місця обстрілу

21 листопада 2024, 17:01
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скріншот із відео
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Наразі відомо про двох постраждалих внаслідок ракетної атаки по Дніпру, яку росіяни здійснили вранці 21 листопада

Відео з місця обстрілу оприлюднила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Правоохоронці зазначають, що наразі триває робота на місці обстрілу. Остаточна кількість постраждалих встановлюється.

Також зазначається, що внаслідок атаки виникло декілька пожеж. Руйнувань зазнав центр реабілітації для людей з інвалідністю, частково зруйнована господарча споруда поряд. Також було пошкоджене промислове підприємство.

Окрім того, пошкоджень зазнали житлові будинки людей.

У поліції закликають місцевих жителів у жодному разі самостійно не переміщувати та не торкатися залишків ракет.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 21 листопада, російські війська завдали ракетних ударів по місту Дніпро. Внаслідок атаки є руйнування, виникли пожежі. Постраждали двоє людей.

ППО збила шість ракет, якими Росія атакувала Дніпро.

Раніше Президент України Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішній ракетний удар по Дніпру. Він підтвердив, що Росія застосувала міжконтинентальну балістичну ракету.

Також вдень 21 листопада російські військові завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Серед постраждалих – двоє підлітків. Загалом постраждали 26 людей.

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