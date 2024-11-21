Удар по Днепру межконтинентальной ракетой: полиция показала видео с места обстрела

скриншот с видео

В настоящее время известно о двух пострадавших в результате ракетной атаки по Днепру, которую россияне совершили утром 21 ноября.

Видео с места обстрела обнародовала полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Правоохранители отмечают, что сейчас идет работа на месте обстрела. Окончательное количество пострадавших устанавливается.

Также отмечается, что в результате атаки возникло несколько пожаров. Разрушения получил центр реабилитации для людей с инвалидностью, частично разрушено хозяйственное сооружение рядом. Также было повреждено промышленное предприятие.

Кроме того, повреждения получили жилые дома людей.

В полиции призывают местных жителей ни в коем случае самостоятельно не перемещать и не трогать остатки ракет.

Напомним, сегодня утром, 21 ноября, российские войска нанесли ракетные удары по городу Днепр. В результате атаки есть разрушения, возникли пожары. Пострадали два человека.

ПВО сбила шесть ракет, которыми Россия атаковала Днепр.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сегодняшний ракетный удар по Днепру. Он подтвердил, что Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету.

Также днем 21 ноября российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Среди пострадавших – двое подростков. В общей сложности пострадали 26 человек.