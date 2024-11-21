Росіяни вперше атакували Україну міжконтинентальною балістичною ракетою "Рубіж"

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Під час атаки на Дніпро вранці 21 листопада російські військові вперше вдарили міжконтитентальною балістичною ракетою "Рубіж", яка є потенційним носієм ядерного заряду

Про це передає RegioNews із посиланням на "Українську правду".

Росіяни вдарили по Дніпру ракетами різних типів. Зокрема, з Астраханської області РФ була запущена міжконтитентальна балістична ракета.

За даними джерел УП, йдеться про ракету середньої дальності РС-26 "Рубіж".

Нагадаємо, також на Дніпро летіли аеробалістична ракета Х-47М2 "Кинджал", запущена з винищувача МіГ-31К над Тамбовською областю РФ, а також сім крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Волгоград).

Метою атаки були підприємства і критична інфраструктура. Внаслідок обстрілу у Дніпрі є руйнування, виникли пожежі. Постраждали щонайменше дві людини.

Також був пошкоджений центр реабілітації для людей з інвалідністю.

Рятувальники показали наслідки ракетного обстрілу Дніпра.

Довідка. Російська міжконтинентальна балістична ракета РС-26 "Рубіж", оснащена роздільними бойовими частинами. Дальність пуску – до 6000 км, вага – 40-50 тонн.

РС-26 потрібно знищувати ще на етапі польоту носія, до того як вона скине бойові блоки. Після розкриття ракети кожен бойовий блок потребує окремого знищення, що значно ускладнює роботу протиповітряної оборони.

​​РС-26 "Рубіж" призначена для доставлення ядерних зарядів.