Росіяни скинули авіабомбу на Костянтинівку: пошкоджені багатоповерхівки, є поранені
В середу, 20 листопада, російські військові завдали авіаудару по одному з житлових районів Костянтинівки на Донеччині
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Внаслідок ворожого удару пошкоджені 10 багатоповерхівок, виникла пожежа в гаражі. Отримали поранення шестеро людей.
Рятувальники ліквідували загоряння гаража та авто на загальній площі 23 кв.метрів.
Нагадаємо, 21 листопада, росіяни атакували Кривий ріг на Дніпропетровщині. Частково зруйнована адмінбудівля, пошкоджені двоповерхівки. Постраждали щонайменше 15 людей.
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