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Вдруге за тиждень Запорізька АЕС опинилась на межі блекауту через російський обстріл

Про це повідомляє Міністерства енергетики, передає RegioNews.

"Внаслідок ворожого обстрілу знеструмлено одну з двох ліній живлення окупованої Запорізької АЕС. Наразі станція з’єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі. У разі відключення останньої лінії на Запорізькій станції відбудеться черговий повний блекаут”, – йдеться у повідомленні.

Міненерго наголошує, що це тяжке порушення умов безпечної експлуатації та загрожує розвитком аварії.

"Вдруге за цей тиждень на Запорізькій АЕС реальна загроза блекауту через російський обстріл. Сьогодні у Відні відбудеться засідання Ради керуючих МАГАТЕ, і ми наполягаємо на невідкладному повному виконанні резолюції про повернення окупованої станції під контроль України. Лише так можна гарантувати безпечну експлуатацію Запорізької АЕС”, – прокоментував міністр енергетики Герман Галущенко.

Енергетики розпочнуть відновлювати повноцінне живлення станції, щойно це буде безпечно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через російську масовану атаку по об'єктах енергетики 17 листопада на українських атомних електростанціях було зафіксовано зниження електричної потужності.